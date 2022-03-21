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МК: Жительницы Карелии жалуются на «космическое» подорожание товаров для детей

МК: Жительницы Карелии жалуются на «космическое» подорожание товаров для детей

Жители Карелии жалуются на резкий скачок цен в магазинах, пишет «МК Карелия». Как отмечает издание, подорожали не только сахар и крупы: в несколько раз увеличилась стоимость детских товаров — в частности, памперсов, смесей, кремов и так далее.

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