МК: Жительницы Карелии жалуются на «космическое» подорожание товаров для детей

Жители Карелии жалуются на резкий скачок цен в магазинах, пишет «МК Карелия». Как отмечает издание, подорожали не только сахар и крупы: в несколько раз увеличилась стоимость детских товаров — в частности, памперсов, смесей, кремов и так далее.