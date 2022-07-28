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Daily Express: в Британии половина ресторанов Fish&Chips могут закрыться из-за санкций

Daily Express: в Британии половина ресторанов Fish&Chips могут закрыться из-за санкций

Издание Daily Express утверждает, что около половины британских ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде Fish&Chips, могут закрыться из-за введенных в отношении РФ санкций на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии.

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