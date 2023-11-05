Глава минтранса ДНР Тужилин: в Донецке рассматривают возможность построить метро

В Донецке могут построить метро после окончания боевых действий в зоне спецоперации. С такой информацией выступил глава министерства транспорта Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Тужилин, чьи слова передает РИА Новости.
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