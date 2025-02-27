Певец Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Подмосковье

Певец Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в ПодмосковьеПевец Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Подмосковье По данным издания SHOT, авария произошла накануне вечером в Апрелевке.
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