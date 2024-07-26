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«Третьим будешь?»: Как в СССР появился этот мужской обычай?

«Третьим будешь?»: Как в СССР появился этот мужской обычай?

 Кажется, что эта смешная фраза пришла в наш мир из советских кинокомедий, где пьющие асоциальные элементы все время пытаются «сообразить на троих».

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Комментарии
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A
Antanas
Всякое бывает в жизни.👍👍👍👍👍.
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3 час.
А
Алексей
У нас около магазина лес.В те времена бабульки дежурили в лесу,предлагали во временное пользование граненый стакан и конфетку на закуску.Взамен ей оставляли пустую бутылку.А стоила она 20 копеек.Очень хорошие деньги.Часть ближайшего леса была строго поделена на зоны влияния бабулек.Вплоть до драк.За 1 вечер 1 бабулька до 20 бутылок собирала.А это 4 советских рубля.В месяц 120 рублей!!!Вот такой бизнес ,однако😁😁😁
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3 час.
Румина Мавлеева
А сейчас тару не принимают .А было бы не плохо. Везде валяются бутылки.
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2 час.

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