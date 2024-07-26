«Третьим будешь?»: Как в СССР появился этот мужской обычай?

А

Алексей

У нас около магазина лес.В те времена бабульки дежурили в лесу,предлагали во временное пользование граненый стакан и конфетку на закуску.Взамен ей оставляли пустую бутылку.А стоила она 20 копеек.Очень хорошие деньги.Часть ближайшего леса была строго поделена на зоны влияния бабулек.Вплоть до драк.За 1 вечер 1 бабулька до 20 бутылок собирала.А это 4 советских рубля.В месяц 120 рублей!!!Вот такой бизнес ,однако😁😁😁