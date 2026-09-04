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Владимирские новости

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Непроглядный туман скроет Владимирскую область на несколько часов

Непроглядный туман скроет Владимирскую область на несколько часов

Ожидается туман с видимостью от 200 до 800 метров, что значительно повысит риск ДТП из-за ограничения обзора и сложности маневрирования.

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