Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин: РФ уделит внимание вопросам безопасности Южной Осетии

Путин: РФ уделит внимание вопросам безопасности Южной Осетии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Он поздравил его с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив вклад осетинского народа в достижение победы и указав, что в сражениях участвовали 22 тысячи граждан СССР - жителей Южной Осетии.

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