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5 рабочих бизнес-идей для открытия малого бизнеса

5 рабочих бизнес-идей для открытия малого бизнеса

Малый бизнес притягателен возможностью отказаться от регулярного ожидания зарплаты и аванса. Для запуска, разумеется, понадобятся инвестиции, бизнес-план и решения ряда юридических моментов, но все не так сложно и страшно, как может показаться.

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