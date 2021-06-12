5 рабочих бизнес-идей для открытия малого бизнеса

Малый бизнес притягателен возможностью отказаться от регулярного ожидания зарплаты и аванса. Для запуска, разумеется, понадобятся инвестиции, бизнес-план и решения ряда юридических моментов, но все не так сложно и страшно, как может показаться.
Малый бизнес притягателен возможностью отказаться от регулярного ожидания зарплаты и аванса. Для запуска, разумеется, понадобятся инвестиции, бизнес-план и решения ряда юридических моментов, но все не так сложно и страшно, как может показаться.
Свежие комментарии