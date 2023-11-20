В Симферополе коммунальщики готовы начать обработку дорог реагентами

Коммунальщики крымской столицы готовы приступить к обработке дорог уже этой ночью В Симферополе ночью будут дежурить машины, готовые приступить к обработке дорог в случае понижения температур и наступления сложных метеоусловий.
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