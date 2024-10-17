Случай вопиющей жестокости во Флориде: что грозит мужчине, бросившему пса на улице во время урагана "Милтон"

Мужчина, оставивший свою собаку привязанной к забору во время наводнения, вызванного ураганом "Милтон", был обвинен в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах, сообщают официальные источники.
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