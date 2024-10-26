Куда бежать от квадроберов

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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саша пупкин
Во пиздец, там уже целая классификация образовалась(( Отстреливать их надо.
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1 д.
ВМ
Владимир Моргунов
Законодательно невозможно ????? А требование Федеральных законов (Семейный Кодекс РФ) о обязанностях родителей по воспитанию своих чад-тоже невозможно. Рядом с амуницией этих собако-кошек должен висеть МАКАРЕНКО-КРЕПКИЙ РЕМЕНЬ, которому найдется дело, коли словес будет недостаточно КАКАТЬ, ДЕТКИ, НАДО НА ГОРШОК, А НЕ НА ГАЗОН И ВСЕ У ВАС НАЛАДИТСЯ И ЖОПА НЕ БУДЕТ БИТА !!!
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