Куда бежать от квадроберов

ВМ

Владимир Моргунов

Законодательно невозможно ????? А требование Федеральных законов (Семейный Кодекс РФ) о обязанностях родителей по воспитанию своих чад-тоже невозможно. Рядом с амуницией этих собако-кошек должен висеть МАКАРЕНКО-КРЕПКИЙ РЕМЕНЬ, которому найдется дело, коли словес будет недостаточно КАКАТЬ, ДЕТКИ, НАДО НА ГОРШОК, А НЕ НА ГАЗОН И ВСЕ У ВАС НАЛАДИТСЯ И ЖОПА НЕ БУДЕТ БИТА !!!