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Царьград

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Суд взыщет 96,63% долей стивидора «Голубая Волна» в доход РФ

Суд взыщет 96,63% долей стивидора «Голубая Волна» в доход РФ

Арбитраж Ростовской области намерен рассмотреть требование об обращении в государственную собственность 96,63% долей стивидорной организации, ведущей деятельность в портах Азово-Черноморского бассейна.

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