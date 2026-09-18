Суд взыщет 96,63% долей стивидора «Голубая Волна» в доход РФ

Арбитраж Ростовской области намерен рассмотреть требование об обращении в государственную собственность 96,63% долей стивидорной организации, ведущей деятельность в портах Азово-Черноморского бассейна.
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