МИК Москвы разработал сервис для защиты интеллектуальной собственности бизнеса

В Москве разработали платформу, которая позволит владельцам креативного бизнеса защитить свои идеи. Об этом рассказала глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.
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