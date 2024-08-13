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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Динамо» Махачкала Крачковский: «Сейчас мы не популярнее «Анжи» в Дагестане. У них были игроки очень высокого уровня»

«Динамо» проводит первый сезон в Мир РПЛ. После 4 туров дагестанская команда занимает 15-е место в таблице.

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