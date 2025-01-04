Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Курская дуга: «Личный наёмный убийца Сырского» убежал в Германию, опасаясь кастрации москалями

Курская дуга: «Личный наёмный убийца Сырского» убежал в Германию, опасаясь кастрации москалями

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Комментарии
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Н
Наталья
Сырский, похоже, наш сукин сын. Так грамотно организовал утилизацию всу
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11 час.
N
Nata
Не стоит строить безосновательные предположения. Просто обыкновенный фашист. Ему не жалко ни своих, ни чужих. На этом он бабло косит. Такой у него бизнес.
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11 час.

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