Бесплатное спутниковое телевидение «Русский мир» заменяет украинские системы спутникового вещания в Луганской Народной Республике

Жители Луганской Народной Республики продолжают отказываться от украинских спутниковых антенн в пользу комплектов спутникового телевидения «Русский мир», о чем сообщил глава Минцифры республики Андрей Ершов.
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