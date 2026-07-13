Роскосмос отправит на МКС гастрономический сет с блюдами русской кухни

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Специальный гастрономический сет, созданный на основе русских кулинарных традиций, вместе с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" отправится 14 июля на Международную космическую станцию (МКС).
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