"УЗБЕКФИЛЬМ" НЕ ДАСТ СОВРАТЬ: СОВЕТСКИЙ БРЮС ЛИ ПОДСТАВИЛ ВРАГОВ РОССИИ

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ИННА КУМЕЙКО Мигранты, потоками тянущиеся в нашу страну, знают, что мы — "оккупанты, наследники эксплуататорской Российской Империи, жировавшие на плодах скорбного труда хлопкоробов и чабанов".

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Комментарии
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Леонид Руси
Похоже зря мы вытащили их из вигвамов и отмыли от кизяка... Им не нужны железные дороги и самолёты, им не нужны квартиры, заводы и институты... Им нужна тюбетейка и народный инструмент из трёх струн... т.е. это и кизяк... их великая национальная культура... А комп, мобила и телевизор... это то, от чего они с радостью откажутся ради пони и баранов...
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8 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А почему не наказывают тех, кто пустил этих извергов в нашу страну, кто подписал указы о их ввозе ?! У виновников есть фамилии и имена, их и надо привлекать к уг.ответственности
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8 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
М.Понтюхин назвал эти фамилии.
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1 час.

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