"УЗБЕКФИЛЬМ" НЕ ДАСТ СОВРАТЬ: СОВЕТСКИЙ БРЮС ЛИ ПОДСТАВИЛ ВРАГОВ РОССИИ

Леонид Руси

Похоже зря мы вытащили их из вигвамов и отмыли от кизяка... Им не нужны железные дороги и самолёты, им не нужны квартиры, заводы и институты... Им нужна тюбетейка и народный инструмент из трёх струн... т.е. это и кизяк... их великая национальная культура... А комп, мобила и телевизор... это то, от чего они с радостью откажутся ради пони и баранов...