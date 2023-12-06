Госсовет Крыма утвердил бюджет республики на 2024 год с дефицитом 2,1 миллиарда рублей В результате внесенных поправок в 2024 году доходы составят 199,6 млрд рублей, расходы – 201,7 млрд рублей, дефицит – 2,1 млрд рублей.