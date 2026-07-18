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Россиян начали пугать кредитами под залог квартиры: в чем подвох

Россиян начали пугать кредитами под залог квартиры: в чем подвох

В МВД России сообщили о новой схеме дистанционного мошенничества, при которой злоумышленники запугивают граждан якобы оформленным на их имя кредитом под залог квартиры и убеждают передать наличные деньги.

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