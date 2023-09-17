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Хакеры Beregini раскрыли секретные документы Пентагона со сроками окончания конфликта на Украине

Хакеры Beregini раскрыли секретные документы Пентагона со сроками окончания конфликта на Украине

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Совсем недавно, наши девушки- хакеры из Beregini, достали из военного ведомства противника крайне любопытные документы, под названием UKR Defense Contact Group (Контактная группа по обороне "У).

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Комментарии
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Максим Маркин
Немцы не смогли повторить снаряды Гвардейского миномёта, хотя трофейные им достались, потому что искали гигантский пресс, а порох макаронами делали горизонтально, чуть не на макаронной линии ..
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17 час.
Виктор Рыбаков
На хитрую англосаксонскую задницу есть хороший русский болт с винтом!
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17 час.
Борис
Из всего вышесказанного ясно одно: если Российское руководство и дальше будет, извините, сопли жевать, окраину успеют так нафаршировать оружием, что эта заваруха обойдется России во много-много раз дороже и в живой силе и в денежном выражении. Вопрос: может пора вспомнить, что Россия - вроде как, &quot;кипучая, могучая, никем непобедимая!&quot;. Ведь всем ясно, чем дольше будет все это продолжаться, тем меньше страха, а следовательно и уважения будут испытывать враги в отношении России!
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17 час.

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