Хакеры Beregini раскрыли секретные документы Пентагона со сроками окончания конфликта на Украине

Борис

Из всего вышесказанного ясно одно: если Российское руководство и дальше будет, извините, сопли жевать, окраину успеют так нафаршировать оружием, что эта заваруха обойдется России во много-много раз дороже и в живой силе и в денежном выражении. Вопрос: может пора вспомнить, что Россия - вроде как, "кипучая, могучая, никем непобедимая!". Ведь всем ясно, чем дольше будет все это продолжаться, тем меньше страха, а следовательно и уважения будут испытывать враги в отношении России!