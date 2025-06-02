НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Распилят как надо без ошибокВ Иркутской облас...
  • Иван Иванов
    Наверняка использовали в темную, как и на крымском мосту.Водителя фуры с д...
  • Иван Иванов
    Правильно,гром прогремел, мужик перекрестился.Поздно,опять утираемся,зато братиков бережем.А они такие радостные сего...В Усольском район...

Холодной воды не будет в части Куйбышевского района с 5 по 7 июня

Холодную воду отключат в 22:00 5 июня в жилых домах и административных зданиях по улицам: Радищева, Щапова, Войкова, Нестерова, 2-я Нестерова, Карбышева, Лесная, 3-я Карьерная, переулок Снежный до верха улицы Радищева, Кирпичная, Северная, 3-я Огородная до улицы Первомайская в районе дома № 185б в сторону микрорайона Лесной, Рабочего Штаба, от Иннокентьевского моста по правому берегу […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх