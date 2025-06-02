Холодной воды не будет в части Куйбышевского района с 5 по 7 июня

Холодную воду отключат в 22:00 5 июня в жилых домах и административных зданиях по улицам: Радищева, Щапова, Войкова, Нестерова, 2-я Нестерова, Карбышева, Лесная, 3-я Карьерная, переулок Снежный до верха улицы Радищева, Кирпичная, Северная, 3-я Огородная до улицы Первомайская в районе дома № 185б в сторону микрорайона Лесной, Рабочего Штаба, от Иннокентьевского моста по правому берегу […].