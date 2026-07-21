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В России рассказали о поддерживающих Москву в украинском конфликте странах

В России рассказали о поддерживающих Москву в украинском конфликте странах

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) проявляет завидную принципиальность поддержки России в борьбе с неонацистами, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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