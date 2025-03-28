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Землетрясение в Мьянме: магнитуда 7,7 сравнима с турецкой катастрофой 2023 года

Землетрясение в Мьянме: магнитуда 7,7 сравнима с турецкой катастрофой 2023 года

Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме, ощутимое в пяти странах, по силе сравнимо с катастрофами в Армении (1988) и Турции (2023), заявил директор Института РАН Петр Шебалин.

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