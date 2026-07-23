Под Боровичами полиция перехватила наркокурьера, перевозившего более 22 кг наркотиков

По информации пресс-службы УИВД по Новгородской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в ходе реализации оперативной информации, полученной от коллег из ГУНК МВД России, задержали 43-летнего межрегионального наркокурьера из Подмосковья, перевозившего крупную партию каннабиса.