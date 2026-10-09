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Регионы России

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Дефицит военного бюджета Украины в 2027 году превысит 96 млрд долларов

Дефицит военного бюджета Украины в 2027 году превысит 96 млрд долларов

Министерство обороны Украины запросило на военные расходы в 2027 году около 175 миллиардов долларов, однако проект государственного бюджета предусматривает финансирование лишь в объеме 108,3 миллиарда долларов.

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