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В Москве обсудили вопросы расширения российско-сирийского сотрудничества в сфере образования

В Москве обсудили вопросы расширения российско-сирийского сотрудничества в сфере образования

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации прошла встреча заместителя Министра просвещения Российской Федерации Дениса Грибова с членами делегации Народного совета Сирийской Арабской Республики.

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