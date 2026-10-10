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Аргументы недели

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Из винодельни Marchesi Antinori в Тоскане похитили вина на €5 млн

Из винодельни Marchesi Antinori в Тоскане похитили вина на €5 млн

В ночь на 6 октября 2026 года одна из старейших и самых престижных виноделен Италии — Marchesi Antinori — стала жертвой крупнейшего в истории страны ограбления винного склада.

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