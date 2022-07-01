В Кемерове за 45 миллионов продают спортивный магазин

В Кемерове на Октябрьском проспекте, 59 продаётся помещение, в котором ранее располагался крупный магазин спортивных товаров.
