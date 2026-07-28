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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виноградов продлит контракт с «Торпедо» до 2028 года (Артур Хайруллин)

Нападающий Егор Виноградов продлит контракт с « Торпедо » до 2028 года. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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