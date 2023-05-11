Появилось изображение белой выездной формы «Барсы» на следующий сезон. Клуб не играл в этом цвете 46 лет

Footy Headlines опубликовал первые изображения того, как будет выглядеть экипировка. Форма будет полностью белой за исключением логотипов спонсоров и элементов на рукавах, которые будут выполнены в традиционных сине-гранатовых цветах.
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