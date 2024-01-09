В ГИБДД Кубани водителей призвали отказаться от поездок в Ростовскую область

Накануне из-за снегопада на трассе М-4 "Дон" образовалась многокилометровая пробка.Водителей из Краснодарского края призвали воздержаться от поездок в сторону Ростовской области в связи с затруднением движения на трассе М-4 "Дон".
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