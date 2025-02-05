На премьер-министра Польши возбудили дело по обвнинению в госперевороте

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвиняется в государственном перевороте. Расследование по представлению конституционного суда страны уже начато прокуратурой, заявил председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский, чьи слова в четверг, 6 февраля, РИА Новости.
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