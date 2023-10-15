Норвегия ввела санкции против российской рыбной промышленности

Норвегия запретила ввоз рыбной продукции из России через сухопутную границу. Год назад Норвегия ограничила российским рыбакам доступ в свои порты, разрешив доставлять рыбу только в три из них на севере страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии