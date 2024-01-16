Касаткина вышла во второй круг Australian Open

Дарья Касаткина в трех сетах обыграла Питон Стирнс и вышла во второй круг Australian Open. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночно разряде Australian Open, в котором Дарья Касаткина встречалась с Питон Стирнс.