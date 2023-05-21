Четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля с отбойником на трассе в Тверской области

На 38-м километре трассы Р-84 в Рамешковском районе Тверской области в ночь на 21 мая легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение.
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