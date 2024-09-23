iScience: связь идеологии со структурой мозга сложнее, чем принято считать

Многие современные научные работы говорят о том, что приверженность человека конкретной идеологии объясняется влиянием не только социокультурных, но и биологических факторов, а также способна влиять на качество жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии