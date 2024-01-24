Сотрудники Северо-Западного таможенного управления и ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружили партию с 1,2 тысячи килограммов кокаина в Большом порту Петербурга.
ФТС: таможенники нашли в порту Петербурга партию кокаина на 13 млрд рублей
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Продайте кокс бандерлохам, они в нём очень сильно нуждаются, просто незаменимая вещь для поддержания боевого духа и построения и раскурки грандиознейших "планов", которые там легализованы. Не знаю, может не на всех так подействует, но их верховный говномкомандующий показывает запредельные результаты полёта фантазии после посещения "дорожки", не путать с беговой.
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20 час.
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