ФТС: таможенники нашли в порту Петербурга партию кокаина на 13 млрд рублей

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Леонид Ла Рошель

Продайте кокс бандерлохам, они в нём очень сильно нуждаются, просто незаменимая вещь для поддержания боевого духа и построения и раскурки грандиознейших "планов", которые там легализованы. Не знаю, может не на всех так подействует, но их верховный говномкомандующий показывает запредельные результаты полёта фантазии после посещения "дорожки", не путать с беговой.