Запад упустил время — Китай останется лидером

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Дмитрий Косырев На наших глазах работает, да еще и во всемирном масштабе, магия традиции: третий пленум ЦК Компартии Китая обязательно должен быть судьбоносным, прежде всего с точки зрения экономики.