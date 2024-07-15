Запад упустил время — Китай останется лидером

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Дмитрий Косырев На наших глазах работает, да еще и во всемирном масштабе, магия традиции: третий пленум ЦК Компартии Китая обязательно должен быть судьбоносным, прежде всего с точки зрения экономики.
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