До +22 градусов потеплеет в Алтайском крае 21 апреля

Местами ожидается порывистый ветер В Алтайском крае 21 апреля будет тепло. По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха в этот день будет колебаться от +12 до +17 градусов, а по западу может достигать +22.
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