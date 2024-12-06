Захарова: стремление Запада к победе Украины может ничего от нее не оставить

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде обеспечить победу Украины в конфликте с Россией в своем Telegram-канале посоветовала Западу сконцентрироваться на "спасении" Киева.
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