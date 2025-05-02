Хуситы заявили об атаке на израильскую авиабазу Рамат Давид

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое правит на севере Йемена, атаковало военную авиабазу Рамат Давид, которая находится на севере Израиля, говорится в заявлении в Telegram-канале йеменской организации.
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