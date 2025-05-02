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Хуситы заявили об атаке на израильскую авиабазу Рамат Давид

Хуситы заявили об атаке на израильскую авиабазу Рамат Давид

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое правит на севере Йемена, атаковало военную авиабазу Рамат Давид, которая находится на севере Израиля, говорится в заявлении в Telegram-канале йеменской организации.

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