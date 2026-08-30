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Одна из крупнейших украинских сетей супермаркетов АТБ ограничила продажу части товаров до шести единиц на одного покупателя

Одна из крупнейших украинских сетей супермаркетов АТБ ограничила продажу части товаров до шести единиц на одного покупателя

Одна из крупнейших украинских сетей супермаркетов АТБ временно ограничила продажу отдельных социальных товаров в одни руки.

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