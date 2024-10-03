В «Салюте» дадут комедию о соседях

4 октября в 19.00 культурный центр «Салют» приглашает всех желающих от 16 лет на спектакль по мотивам комедии Владимира Каменева «Сквозь стену» режиссёра Валентины Запеваловой в исполнении артистов театра «ТеМа».
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