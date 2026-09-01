Трутнев назвал работу центра «ВОИН» важнейшей для будущего страны

Зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев назвал работу центра «ВОИН» очень важной для будущего нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РФ поразили Се...
- Россия начала бло...
- Кнутов: США уже г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым