8 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Искусственный интеллект: заменят ли алгоритмы людей на рынке труда?» Президент США Джо Байден издал указ, обязующий разработчиков мощных систем искусственного интеллекта делиться результатами тестирования их безопасности с американскими властями.
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