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Царьград

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Прокуратура Хабаровского края наложила штраф на 500 тыс. руб.

Прокуратура Хабаровского края наложила штраф на 500 тыс. руб.

Лесозаготовительная компания в Нанайском районе привлечена к ответственности за использование недр без лицензии.

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