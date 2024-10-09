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Единый день консультирования населения по вопросам социальной защиты семей с детьми.

Единый день консультирования населения по вопросам социальной защиты семей с детьми.

Управлением социальной защиты администрации Ленинского района г. Бобруйска 16 октября 2024 года будет проводиться прямая телефонная линия по вопросам социальной защиты семей с детьми:Место проведения ПТЛФИО лица, проводящего консультирование, должностьНомер телефонаВремя проведения ПТЛУправление социальной защиты администрации Ленинского района г.

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