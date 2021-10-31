Пенсионные аферы пора прекратить, и главе ПФР об этом заявили прямо

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПенсионные аферы пора прекратить, и главе ПФР об этом заявили прямо Что касается нынешних пенсионеров, то их содержание на достоянном уровне жизни – это прямая обязанность государства.Вернуться к статье239НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений РудаковДесятки лет об этом идет разговор, а воз и ныне там. Только это похоже не воз, а шикарные машины и яхты у "слуг народов". Бла-бла-бла... Свежо предание, да верится с трудом. Пока единоросская погань у валасти - кроме убывающих с каждым годом пенсионеров ничего не добавится.Elena BageevaА кто вместо? Причина не в партиях. Причина - ЕДИНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЧИНОВНИК - вороватый прихлебатель, равнодушный мздоимец. А партии - это что? - просто несколько коллективных тусовок, объединенных названием. А копнешь поглубже - просто демагогия и приспособленчество, и разница между ними в одном - в близости к кормушке.Татьяна МорозоваАндрей Кигим отвлекающий момент как *жопа для битья* для святой троицы Голикова- Шмаков- ШохинАнатолий Селивановсформированная толпа предателей государства РФ с помощью фондов и спецслужб пиндостана и глубокое внедрение их во властные и банковские структуры страны - это то что объявили пиндосы по Уничтожению России (и оно идет тихим сапом), но власти этого почему-то Не видят или не хотят ????Владимир ПетросовОчень даже хорошо видят и при этом на всём этом наживаются.Svetlana PaylГраждане не успевают накопить..трудовой стаж у многих начинается по окончании школы. Поэтому, времени, более чем..Другое дело, когда, кто то, что то делает..за, тебя, следовательно, всегда возникает соблазн-мотивация. Убрать этоAnatoly KiselevДа в статье написано правильно. С увеличением пенсионного возраста пенсии должны быть увеличены минимум на 30-50% из-за резкого сокращения периода дожития, но этого не произошло. Пора от разговоров переходить к делам. Пока сами пенсионеры будут молчать эти безобразия будут продолжаться. Молчание знак согласия и удовлетворенности тем что есть.VGVasily GolovСначала взносы в ПФР,потом размер пенсии.В России не так. 22% от дохода взнос в ПФР,потом до 50% от дохода пенсию.Часть из федерального бюджета.Система говорит,что раньше дохода ниже,ныне доход выше и взнос больший.Владимир ПетросовМолчание это не знак согласия, а скорее боязнь перед нынешней властью. Пенсионера "загнать под лавку" как два пальца ....Svetlana PaylУбрать посредничество, между работником и ПФ, т.е. напрямую и многие соблазны, потеряют свою привлекательность.VGVasily GolovДлительность на конец 2020г- 71,1 года Через 10 лет мужчина, 15 лет женщина пенсионеры обязаны умереть. В среднем по России.Соков Юриймне 85! чуть ли не каждые пол-года ходил в ПФ РАЗБИРАТЬСЯ по поводу недоплаты до 100 % льгот за Кап.ремрнт и ТБО! Когда наведут порядок?!Вячеслав 5Кто то очень хитрый придумал -баллы? вот тут и пошло и поехало? не хватает баллов.нет предприятий.где работал человек и всем пофиг.Владимир ПетросовОн не хитрый, Он паскудный. И у него есть имя и фамилия.Агрофена Ивановаафёры ....и не только пенсионные,,,,Elena BageevaСначала чинуши от пенсионного фонда обворовали фонды и накопления, перешедшие из СССР, а потом и накопления и 90 годов и начала 2000 (а платили мы не мало, даже если и были выплаты в конвертах). Ой, говорят - инфляция, ах говорят - деноминация!!!! ВРАНЬЕ. Это прямое воровство, и строительство с тройной сметой и с откатами так называемому заказчику - ПФ РФ. Посмотрите на чиновников пенсионных фондов в регионах - такое впечатление, что все они супер успешные бизнесмены, а конторы, которые раньше размещались на первых этажах, теперь занимают дворцы с мраморными полами и французскими окнами. И За чей это счет? Денежками управлять надоОтвет, думаю, для всех очевиден. Были открыты негосударственные пенсионные фонды А денежкиСтефания НовакКАк можно прожить за 14-15 тысяч одинокому пенсионеру и конечно он берет займы и не всегда может их гасить , ведь займы дают под 730 % годовых?! И таким образом статистика показывает закредитованность населения. И что же здесь не удивляться! Даже повысят пенсию в следующем году до 18-20 тысяч, все равно мало. Оплата коммунальных услуг, потом еда, продукты ужас как подорожали, я уже не говорю об одежде. Наши старики ходят , хуже некуда. Какое же мы социалистическое государство? При такой пенсии и вот пришла пандемия, старики умирают, потому что питание скверное, витаминов в организме пожилого человека нет, так как жизнь была после военная, откуда там витамины и питание хорошее, вот только и пожили при Брежневе. А теперь капитализм....Игорь КузнецовВыход один - переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Социальная помощь - это отдельно.Тамара ФроловаАвтор, зачем лукавите, ведь знаете что пока у нас пенсии выплачиваются за счет нынешнего работающего поколения, а не каждый работающий себе накапливает. Для этого нужно очень многое сделать, а в первую очередь легализировать доходы каждого. В свое время обрушили социальные фонды и все накопления уничтожили.Elena Bageevaне уничтожили, а своровали. в определениях надо быть точнееИгорь КузнецовВы правы, солидарная пенсионная система может быть только при условии постоянного контроля за доходами граждан со стороны государства. Это было в СССР, там незначительная часть населения скрывала свои доходы. Остальные были работниками на государственной службе. И колхозы были преобразованы в совхозы. А те, кто не был - отчитывались как положено перед госорганами.Алексей СафроновИменно так!!!Алексей СафроновОксана Дмитриева, это профессиональная сумасшедшая, которая, как и другие типа радетели за благо пенсионеров, пользуется возможностью заявить о себе на "поджареную" ей подобными тему. Даже невозможно представить что было бы с пенсионерами в России, если такие черноротые оказались сегодня у власти?!Комментировать
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