НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Западная пресса пишет, что на Украине растет количество сторонников территориальных уступок России в обмен на мир

Западная пресса пишет, что на Украине растет количество сторонников территориальных уступок России в обмен на мир

Провал контрнаступления ВСУ, высокие потери среди личного состава украинской армии и прогнозируемое сокращение военной и финансовой помощи от США заставляют все большее количество украинцев задумываться о мирном урегулировании конфликта, пусть даже и ценой отказа от претензий на ряд территорий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх